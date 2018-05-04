تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور في نهاية الأسبوع

كتبت- إيمان منصور:

استقرت أسعار عدد من الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الجمعة بسوق العبور عند نفس مستوياتها أمس الخميس.

وسجل سعر كيلو البطاطس بين 2 و3 جنيهات، والكوسة 3 و4 جنيهات للكيلو، والخيار البلدي بين 2 و4 جنيهات، وهي نفس أسعارها بالأمس.

واستقر سعر اليوسفي عند 3و5.5 جنيه للكيلو والليمون البلدي بين 6و9 جنيهات، والكانتلوب بين 2و4 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم: بين 2.25 و4.2 جنيه.

البطاطس: بين 2 و3 جنيهات.

البصل: بين 1.5 و2.5 جنيه.

الكوسة: بين 3 و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي: بين 1.5 و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي: بين 3.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي: بين 2 و4 جنيهات.

الملوخية: 3 جنيهات

الخيار البلدي: بين 2 و4 جنيهات.

البامية: بين 12 و20 جنيها.

البسلة: بين 6 و7 جنيهات.

السبانخ: 2.5 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

اليوسفي: بين 3 و5.5 جنيه.

الليمون البلدي: بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة: بين 7 و9.5 جنيه.

الفراولة: بين 7 و10 جنيهات .

الكانتلوب: بين 2 و4 جنيهات.

الموز البلدي: بين 3 و4.5 جنيه.