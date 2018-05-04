ارتفاع طفيف في صافي ارباح (بي.إم.دبليو) خلال الربع الأول

ميونخ -(د ب أ):

أعلنت شركة (بي.أم.دبليو) الألمانية العملاقة للسيارات الفارهة تحقيق زيادة بنسبة 2ر1 بالمئة في صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري بواقع 30ر2 مليار يورو مقابل 27ر2 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووصلت أرباح الشركة قبل خصم الضرائب إلى 17ر3 مليار يورو، بتراجع نسبته 5ر0 بالمئة من 18ر3 مليار يورو قبل عام مضى، في ظل ارتفاع التكاليف والنفقات.

ونظرا لتأثير العملة، تراجعت عائدات الشركة بنسبة 1ر5 بالمئة إلى 69ر22 مليار يورو مقارنة بـ93ر23 مليار يورو العام الماضي.

وارتفع حجم انتاج طرازات (بي.إم.دبليو)، والذي يشمل أيضا العلامات التجارية ميني ورولز رويس بنسبة 3 بالمئة إلى 604629 سيارة مقابل 587237 سيارة العام الماضي.

وقال هارالد كروجر رئيس مجلس إدارة مجموعة (بي.إم.دبليو): "نحن نستهدف تحطيم أرقام قياسية جديدة فيما يتعلق بحجم مبيعات وعائدات قطاع السيارات خلال عام 2018".