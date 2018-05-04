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الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

02:23 ص الجمعة 04 مايو 2018
الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

نيويورك - (د ب أ):

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الخميس.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 5.17 نقطة، أو 0.02% ، ليصل إلى 15ر23930 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 94ر5 نقطة، أو 23ر0% ، ليصل إلى 73ر2629 نقطة.

وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 75ر12 نقطة ، أو 18ر0% ، ليصل إلى 15ر7088 نقطة.

نيويورك وول ستريت أمريكا مؤشر داو جونز
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