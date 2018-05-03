بشرى للموظفين.. تبكير صرف المرتبات خلال الـ4 أشهر القادمة

كتب - مصطفى عيد:

أصدرت وزارة المالية كتابًا دورياً رقم 61 لسنة 2018 بشأن صرف المرتبات والأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بما فيها المحول على البنوك الخاصة وكذلك "صرف النفقة" عن شهور يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر 2018 حيث يتم صرف مرتبات وأجور شهر يونيو يوم الأربعاء 13 يونيو 2018، ومرتبات شهر يوليو يوم الثلاثاء 17 يوليو 2018 ومرتبات شهر أغسطس يوم الخميس 16 أغسطس 2018 ومرتبات شهر سبتمبر يوم الخميس 20 سبتمبر 2018، وذلك بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية 2017 / 2018 وقرب حلول المناسبات الرسمية للدولة.

وأشار عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إلى أن الكتاب الدوري تضمن ضرورة مراعاة خصم ما قد يصرف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة دون وجه حق من استحقاقات المدة التالية.

وتطالب وزارة المالية المسئولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم بضرورة الالتزام بهذه التعليمات.