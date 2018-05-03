فودافون عن أزمة "صلاح": "اتركوه يُركز فيما يُجيده"

كتبت - شيماء شلبي:

رفض ألكسندر فورمان، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، التعليق حول الأزمة الأخيرة التي نشبت بين لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ونجم منتخب مصر محمد صلاح، واتحاد كرة القدم المصرية، بسبب حقوق الرعاية الدعائية والإعلانية، مكتفياً بالقول إنه يجب ترك صلاح للتركيز فيما يجيده وأنه يُمثل بالفعل للشركة ما يعنيه شعارها الدعائي "الجاي أقوى".

وأشار فورمان، خلال لقاء صحفي، أن الشركة قررت التعاقد مع النجم محمد صلاح لأنه رقم واحد في كل شيء، واستطاع أن يُوحد جميع المصريين على حبه، ودفع بآمالهم وأحلامهم لمستويات جديدة.

وتعاقدت شركة فودافون مع صلاح دعائياً منذ عدة أشهر، وأدى استغلال اتحاد الكرة لصورته للترويج لشركة اتصالات منافسة هي شركة "we" إلى نشوب أزمة بسبب التزامات عقدية وشروط جزائية.

وقال ألكسندر فورمان، الرئيس لشركة فودافون مصر، إن شركة فودافون مصر احتلت مركز الشبكة الأولى في مصر، بعدد عملاء تخطى الـ44 مليون عميل، وحجم استثمارات تخطى الـ10 مليارات جنيه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما دفع بزيادة أعداد التوظيف لتصل إلى 14 ألف موظف.

وأوضح فورمان أن فودافون ستتجه قريبًا لتجريب خدمات الجيل الخامس التي بدأت بالانتشار عالمياً. وستخصص لذلك استثمارات جديدة، مؤكدًا أنه متفائل بخطوات الاقتصاد المصري، وسوق الاتصالات تحديدًا، حيث أصبح لدى المجتمع القدرة على النمو والتطوير "المجتمع المصري مجتمع شاب ويافع ومصر تتحرك في الاتجاه الصحيح"، حسب قوله.