بورصات الشرق الأوسط تتراجع بفعل مخاوف بشأن إيران لكن السعودية ترتفع

القاهرة- وكالات:

هبطت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط اليوم الخميس متأثرة بتراجع بورصات الأسواق الناشئة العالمية، ومع استمرار التوترات الجيوسياسية بينما يلوح في الأفق خطر انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية في معظم جلسة التداول، لكنه أغلق مرتفعا 0.1 % حيث تلقى دعما من مشتريات انتقائية لأسهم قيادية مثل سهم مصرف الراجحي الذي صعد 0.8 بالمئة، وسهم التعدين العربية السعودية (معادن) الذي زاد 2.4%.

وتراجعت البورصة السعودية من أعلى مستوياتها في أكثر من عامين التي سجلتها الأسبوع الماضي، وتتماسك عند المستويات الحالية.

وتراجع سهم دار الأركان للتطوير العقاري 3 %، وكان الأكثر تداولا في السوق، بينما كان سهم التعاونية للتأمين الخاسر الأكبر بهبوطه 9.9 % بعدما سجلت الشركة نتائج مالية مخيبة للآمال في الربع الأول من العام.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية منخفضا 1.9 % مع تسجيل أسهم في بضعة قطاعات خسائر بما يصل إلى 5%.

وانخفض مؤشر سوق دبي 1.8 % تحت ضغط من تراجع سهم إعمار العقارية 3.7%.

وهبط مؤشر بورصة قطر 1.7 في المئة تحت ضغط خسائر أسهم قيادية. وتراجع سهم صناعات قطر 0.6 % وسهم بنك قطر الوطني 1.9%.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

- السعودية.. زاد المؤشر 0.1% إلى 8107 نقاط.

- دبي.. تراجع المؤشر 1.8% إلى 2948 نقطة.

- أبوظبي.. انخفض المؤشر 1.7 % إلى 4557 نقطة.

- قطر.. هبط المؤشر 1.7% إلى 8806 نقاط.

- الكويت.. ارتفع المؤشر 0.3% إلى 4792 نقطة.

- البحرين.. صعد المؤشر 0.2% إلى 1263 نقطة.

- سلطنة عمان.. نزل المؤشر 0.1 % ‬إلى 4726 نقطة.

- مصر.. تراجع المؤشر 1.9% إلى 17833 نقطة.