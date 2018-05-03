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الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك بنهاية التعاملات

04:53 م الخميس 03 مايو 2018
الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك بنهاية التعاملات

كتبت- إيمان منصور:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس عند نفس مستويات الصباح.

واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع، وهو نفس مستواه صباحا.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك الأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

كما ظل أيضا سعر الدولار مستقرا في بنكي القاهرة والتجاري الدولي عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 للبيع.

واستقر أيضا سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي عند 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك كريدي أجريكول عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك البركة وأبو ظبي الإسلامي وقناة السويس عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع وهو نفس مستواه صباحا.

الدولار الجنيه بنك مصر بنك الإسكندرية

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