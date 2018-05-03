البنك المركزي يعلن تعليمات جديدة لتيسير عمليات استيراد السلع

كتبت- شيماء حفظي:

أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة لتيسير الإجراءات الاستيرادية، وضوابط عملية استيراد السلع.

وقال البنك المركزي، في بيان دوري للبنوك بشأن إنه ألغى تعليماته بشأن اقتصار تنفيذ العمليات الاستيرادية التي تتم على قوة مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج، مع عدم قبول مستندات القبول الواردة مباشرة من العملاء.

وبموجب التعديل الذي أقره المركزي، فإنه سيتم السماح بتنفيذ عمليات الاستيراد "من خلال ورود مستندات التحصيل مباشرة للعملاء وذلك لكافة السلع الاستيرادية" وفقا لبيان البنك.

كما ألغى البنك المركزي التأمين النقدي على العمليات الاستيرداية لأغراض التجارة للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال استيراد السلع الغذائية الأساسية فقط.

وقال بيان البنك "يتم إلغاء التأمين النقدي على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة التي تتم على قوة الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية أو لحساب الجهات الحكومية، وكذا في حالة تعزيز كبيالات مُقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات، أو لمقابلة أية التزامات على البنك، بما ذي ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية وذلك بدلا من النسبة المطبقة حاليا بواقع 100% وبمراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك".