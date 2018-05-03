تقرير: قطر أكثر بائع للذهب خلال الربع الأول من 2018

كتبت- شيماء حفظي:

اظهر تقرير مجلس الذهب العالمي، اليوم الخميس، أن قطر كانت أكثر بائع للذهب خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث خفض البنك المركزي القطري احتياطياته من المعدن بقيمة 3.1 طن.

كما واصلت ألمانيا تقليص احتياطها من الذهب بشكل طفيف حيث باعت 1.4 طن خلال الربع الأول وفقا لبرنامجها لسك العملات المعدنية، بحسب ما ذكره التقرير.

وتخلت أوكرانيا عن 1.2 طن من ممتلكاتها من الذهب، لتصبح قطر أكثر البائعين بتخليها عن 3.1 طن ذهب من احتياطها، خلال الربع الأول.

ووفقا للتقرير ارتفع إجمالي مشتريات البنوك المركزية من الذهب عالميا خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 116.5 طن، بنسبة زيادة 42% عن الربع المقارن من العام الماضي.

وتعد هذه القيمة هي أعلى قيمة مشتريات للذهب يسجلها الربع الأول منذ العام 2014.

وأظهر التقرير أن روسيا وكازاخستان وتركيا اشترت وحدها 91 طنا من الذهب خلال الربع الأول أي ما يعادل 78% من إجمالي المشتريات من المعدن الأصفر.

كما استحوذت الدول الثلاث على 50% من صافي مشتريات الذهب على مدى الخمس سنوات الماضية.

وحلت روسيا في صدارة الدول المشترية للذهب خلال الربع الأول، حيث أضافت إلى احتياطياتها 41.7 طن، لينمو احتياطياتها من الذهب إلى أكثر من 1.9 مليون طن منذ بداية العام.

واستمرت روسيا في شراء الذهب لمدة 38 شهرا متتاليا "بتوجيه من السلطة"، وهو ما يعزز اعتبار الذهب كأصل استراتيجي، وفقا للتقرير.

وجاءت تركيا في المرتبة الثانية، حيث اشترت 29.4 طن خلال الربع الأول من العام الجاري.

ووفقا للتقرير فإنه منذ بدأ البنك المركزي التركي، شراء الذهب في مايو 2017 تضعفت حيازاته من الذهب، بمعدل زيادة يبلغ 10.5 طن شهريا.

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