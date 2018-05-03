جني الأرباح يهبط بالبورصة 1.9% في آخر تعاملات الأسبوع

كتبت- منار الرخ:

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، بنهاية تعاملات اليوم الخميس - آخر جلسات الأسبوع - بضغط من عمليات جني الأرباح.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.9% إلى مستوى 17832 نقطة، مدفوعا بمبيعات الأجانب.

كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.8%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.2%.

وسجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بقيمة 92.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب والمصريين صافي شراء بقيمة 48.6 مليون جنيه، و43.8 مليون جنيه على التوالي.

وقال محللان إن تراجع البورصة سببه "الموجة التصحيحية التي تشهدها الأسهم القيادية نتيجة عمليات جني الأرباح".

وقال محمد النجار، رئيس قسم التحليل الفني بشركة المروة للسمسرة، إن تراجع السوق اليوم جاء نتيجة موجة من موجات التصحيح "والتي قد تكون عنيفة بعض الشيء لأن المؤشر الرئيسي انخفض 300 نقطة".

واتفق أحمد زكريا، مدير الحسابات بشركة عكاظ للسمسرة، مع النجار، حيث قال إن اتجاه المستثمرين الأجانب للبيع سببه جني الأرباح بعد الارتفاعات الكبيرة في الأسهم القيادية مثل البنك التجاري الدولي، والسويدي إليكتريك، والشرقية للدخان.