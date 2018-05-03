زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم بالسوق المحلي

كتبت- إيمان منصور:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس بنحو 2.5 جنيه للجرام الواحد، مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 647 جنيها مقابل 644.5 جنيه.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 554.5 جنيها للجرام، وعيار 24 نحو 739.5 جنيها للجرام، والجنيه الذهب 5176 جنيها.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب لجلسة ثانية ايوم الخميس بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي على سعر الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا في نهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمجلس في حين يترقب المستثمرون محادثات تجارية بين الصين والولايات المتحدة، وفقا لوكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1307.1 دولار للأوقية.