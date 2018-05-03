السعودية تفتح باب التوظيف المباشر للأطباء المصريين عبر موقع وزارة الصحة

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم الخميس، إن وزارة الصحة السعودية قررت فتح مجال الاستقطاب المباشر للأطباء المصريين من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بها.

وأضاف البيان، أن "فتح مجال الاستقطاب المباشر للأطباء المصريين من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة الصحة بالمملكة، تيسيرا لإجراءات التعاقد مع الكفاءات الطبية المصرية مع التوصية بأن تقوم الجهات المشرفة على تأهيل وتدريب الكوادر الطبية بجمهورية مصر العربية بالتعريف والتوعية بنظام البوابة الإلكترونية".

جاء ذلك في ختام فعاليات الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 1-3 مايو الجاري وترأسها عن الجانب المصري طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعن الجانب السعودي ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية .

واتفقت مصر والسعودية على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبترول والإعلام والبيئة.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية تنفيذ التوصية الصادرة عن الدورة الخامسة عشر بشأن تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارتي الصحة السعودية والمصرية، لمناقشة أوجه التعاون المختلفة بين الوزارتين على أن يتم عقد الاجتماع الأول للفريق خلال 3 أشهر من تاريخه.

كما تم الاتفاق على دراسة البرنامج التنفيذي بين وزارتي الصحة بالمملكة ومصر في مجال برنامج الطبيب الزائر ومراجعة المواد الخاصة بالبرنامج مع عمل التعديلات اللازمة له، والتوصية بزيادة الأعداد من الأطباء الزائرين وتسهيل اجراءات التصنيف المؤقت، وفقا للبيان.

وذكر البيان أن الجانبين رحبا بالتعاون في مجال البرامج التأهيلية بين وزارة الصحة السعودية والمعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة المصرية في مجال تأهيل أطباء من فئة طبيب أخصائي ( نائب) في تخصصات طب الطوارئ والعناية المركزة (الرعاية الحرجة) ورعاية حديثي الولادة مع التوصية باستمرار البرنامج وزيادة اعداد الملتحقين به وتسهيل إجراءات التعاقد.