التعاقد 4 سنوات فقط.. ملامح بروتوكول إعارة المعلمين المصريين بالسعودية

كتبت- إيمان منصور:

كشفت اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة، التي عقدت في الرياض على مدار 3 أيام، عن اتفاق مصر والسعودية على إعداد بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم في البلدين بشأن إعارة المعلمين المصريين.

وبحسب البيان فإن البروتوكول يتضمن بعض البنود المهمة للمعلمين في مصر والتي نوجزها فيما يلي:

- تقوم وزارة التربية والتعليم المصرية بترشيح المعلمين طبقا لاحتياجات وزارة التربية السعودية من التخصصات المختلفة.

- يقوم الجانب المصري بتوفير أماكن للجانب السعودي بالقاهرة لإجراء مقابلات للمعلمين الذين تم ترشيحهم من وزارة التربية والتعليم المصرية لاختيار أفضل العناصر.

- يكون العقد لمدة عام واحد فقط قابل للتجديد بحد أقصى أربع سنوات.