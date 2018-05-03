الطلب العالمي على الذهب يتراجع لأقل مستوى منذ 2008

القاهرة- مصراوي:

انخفض الطلب العالمي على الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7%، ليسجل أقل مستوى له منذ عام 2008، بحسب تقرير للمجلس العالمي للذهب اليوم الخميس.

وقال التقرير إن السبب الرئيسي في هذا التراجع كان انخفاض الطلب العالمي على الذهب في قطاع الاستثمار، نظرا لأن سعره يتحرك في نطاق ضيق خلال فترة زمنية محددة.

وأظهرت بيانات التقرير أن الطلب على الذهب بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 973.5 طن.

فيما كان الطلب على المشغولات الذهبية خلال الربع الأول من العام الجاري مستقرا، حيث لم يرتفع سوى 3.9% مقارنة بنفس العام الماضي، وفقا للتقرير.

وقال إن النمو على المشغولات الذهبية ارتفع في الصين والولايات المتحدة، وهو ما عوض ضعف الطلب في الهند.

وأظهر التقرير أن البنوك المركزية اشترت 116.5 طن، لتضيفها إلى الاحتياطات الرسمية العالمية خلال هذا العام، ليسجل بهذا أكبر ارتفاع خلال الربع الأول منذ 4 سنوات.

وبحسب بيانات وكالة رويترز اليوم فإن سعر الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1307.05 دولار للأوقية (الأونصة).

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو 0.2% إلى 1307.60 دولار للأوقية.

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