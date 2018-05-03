مذكرة تفاهم بين بنك مصر وغرفة الطباعة لتمويل المشروعات الصغيرة

كتبت - منال المصري:

وقعت غرفة صناعة الطباعة والتغليف مذكرة تفاهم مع بنك مصر، اليوم الخميس، لتقديم قروض للمشروعات الصغيرة لأعضاء الغرفة من المطابع وشركات التغليف لتنمية أعمال تلك الصناعات الهامة.

ووقع البروتوكول أحمد جابر رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والتغليف، وشريف البحيري رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر مفوضا من محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة البنك.

وقالت الغرفة في بيان اليوم، إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار مبادرة البنك المركزي والتي بموجبها سيتمكن أصحاب المطابع وشركات الدعاية والتغليف من الحصول على التمويلات اللازمة بفائدة بسيطة متناقصة قيمتها 0.5%.

وأوضح رئيس الغرفة، أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات لأعضائها لتيسير حصولهم على تلك التمويلات وذلك بإعداد خطابات الترشيح والتعريف بالمنشأة لدى البنك و التأكد من استيفاء الشركات لكافة المستندات والشروط المؤهلة للحصول على القرض.

وأضاف "كما أن الغرفة ستقوم بالتسويق للتمويل لدى أعضائها مستخدمة كافة آلياتها وقوتها التسويقية والترويجية في سبيل إنتفاع أكبر عدد ممكن من الأعضاء على هذا الدعم المالي المميز".

وقال شريف البحيري، إن توقيع هذا البروتوكول يمثل سابقة هي الأولى من نوعها، وأن بنك مصر هو أحد البنوك الوطنية التي تهتم بتمويل المشروعات الصغيرة لدورها الهام في تنمية الإقتصاد الوطني والإستقرار الإجتماعي وزيادة الناتج القومي.