قصة حقل بترول "فاجور" الذي اكتشتفه إيني بالصحراء الغربية في مصر

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة إيني الإيطالية اليوم الخميس، عن كشف بترولي جديد، في امتياز جنوب غرب منطقة مليحة بالصحراء الغربية بمصر.

وقالت الشركة في بيان صحفي إن الاكتشاف الجديد وحفر آبار استكشافية أخرى في حال نجاحها، سيفتح منطقة إنتاجية جديدة في مصر.

ولم تحدد وزارة البترول المصرية ولا شركة إيني حتى الآن احتياطات النفط في الاكتشاف الجديد، بحسب مصدر من وزارة البترول تحدث لمصراوي.

وقال المصدر، إنه "جاري حاليا تقييم احتياطيات النفط بحقل فاجور".

ويرصد مصراوي أبرز المعلومات المتاحة عن الاكتشاف الجديد بحسب ما نقله بيان الشركة الإيطالية:

الاكتشاف يقع في حقل فاجور بمنطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية على بعد 103 كيلومترات شمال واحة سيوة.

البئر المكتشف تم حفره على عمق 5090 مترا.

صادف عملية الحفر 18 مترا من الزيت الخفيف في الأحجار الرملية القديمة من العصر الكربوني.

وجدت الشركة مستويات هيدروكربونية أخرى في الأحجار الرملية في العصر الطباشيري.

الشركة بدأت الإنتاج من البئر الجديد بمعدل 2300 برميل يوميا من النفط الخفيف.

سيتم ربط إنتاج الحقل قريبا وشحن إنتاجه إلى ميناء الحمراء البترولي بالعلمين من خلال خطوط الأنانبيب الحالية.

إيني تمتلك بالكامل امتياز جنوب غرب مليحة، بالصحراء الغربية، عبر وحدتها أيوك.

تعمل إيني في مصر منذ عام 1954.

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