مصر والسعودية تتفقان على إعداد برتوكول لإعارة المعلمين

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الخميس، إن مصر والسعودية اتفقتا على إعداد برتوكول لإعارة المعلمين، وتنظيم أسبوع ثقافي في كل من البلدين، وذلك في ختام اجتماعات أعمال الدورة السادسة عشر للجنة المشتركة والتي عقدت بالرياض على مدار 3 أيام.

وبحسب البيان، فإنه "تم الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم في البلدين لإعارة المعلمين، إعارة على سبيل التعاقد".

وقال البيان إن البروتوكول سينص على أن تقوم وزارة التربية والتعليم المصرية بترشيح المعلمين طبقا لاحتياجات وزارة التربية السعودية من التخصصات المختلفة، مع قيام الجانب المصري بتوفير أماكن للجانب السعودي بالقاهرة لإجراء مقابلات للمعلمين الذين تم ترشيحهم من وزارة التربية والتعليم المصرية لاختيار أفضل العناصر.

كما تم الاتفاق على أن يكون العقد لمدة عام واحد فقط قابل للتجديد بحد أقصى أربع سنوات.

وبحسب بيان الوزارة، اتفق الجانبان أيضا على عقد الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة في مجال البحث العلمي ، وبعض الموضوعات الفنية الأخرى الهامة ومنها مجالات الإسكان وما تم الاتفاق عليه بشأن عقد اجتماع مجموعة العمل السعودية المصرية المعنية بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة ومصر.

كما تم الاتفاق على التعاون في قطاع الكهرباء، حيث دعت فيها اللجنة إلى سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتوقيع على العقود الخاصة بمشروع الربط الكهربائي والموارد المائية والنفط والمعادن وغيرها من المجالات.

وانطلقت فاعليات الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 1-3 مايو الجاري وترأسها عن الجانب المصري الوزير طارق قابيل وعن الجانب السعودي ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة.