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التضخم بتركيا يرتفع في أبريل والليرة تنخفض لمستوى قياسي

02:11 م الخميس 03 مايو 2018
التضخم بتركيا يرتفع في أبريل والليرة تنخفض لمستوى قياسي

الليرة

القاهرة- وكالات:

أظهرت بيانات اليوم الخميس أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع أكثر من المتوقع في أبريل إلى نحو 11 % على أساس سنوي مما دفع الليرة إلى التراجع لمستوى قياسي منخفض بفعل مخاوف بشأن عجز البنك المركزي عن السيطرة على ارتفاعات الأسعار، بحسب وكالة رويترز.

ويمثل التضخم الذي يسجل معدلا في خانة العشرات وانخفاض الليرة بنحو 10% مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي مصدرين لقلق متصاعد لدى الحكومة في الوقت الذي تستعد فيه لانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة يوم 24 يونيو.

وقال معهد الإحصاء التركي إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 1.87 % على أساس شهري وهو ما يتجاوز التوقعات في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع نسبته 1.6 %، وزاد المؤشر 10.8 % على أساس سنوي.

وسجل التضخم الأساسي ارتفاعا بنسبة 12.24 % على أساس سنوي.

كما تأثرت معنويات المستثمرين سلبا جراء خفض وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي لتركيا، إظهار مسح انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية لأول شهر منذ 14 شهرا إلى جانب الكشف عن حزمة حوافز حكومية بقيمة 6 مليارات دولار.

وانخفضت الليرة، واحدة من أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة منذ بداية العام، إلى مستوى قياسي منخفض عند 4.2 ليرة مقابل الدولار، من المستوى البالغ 4.2 عند الإغلاق يوم الأربعاء.

بيانات تركيا الليرة ارتفاعات الأسعار البنك المركزي
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