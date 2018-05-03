مصر تطلب السماح بتصدير الخيول العربية الأصيلة للسعودية

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الخميس، إنها طالب السعودية، بالسماح لها بتصدير الخيول العربية الأصيلة من مصر إلى المملكة.

وجاءت مطالبة الوزارة خلال اجتماع اللجنة الوزارية المصرية السعودية السادسة عشر التي تعقد حاليا في الرياض بحضور طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

وقال الوزارة في بيانها، إن طلب تصدير الخيول العربية الأصيلة للسعودية، "بناء على المشاورات التي تمت بين وزير الزراعة ونظيره السعودي خلال زيارته لمصر مؤخراً".

وأشارت الوزارة إلى أن الجانب المصري رحب بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية البيطرية المطلوبة من الجهات المعنية بالمملكة في هذا الخصوص.