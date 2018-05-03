الطلب على الذهب والمجوهرات في مصر يرتفع خلال الربع الأول من 2018

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر بنسبة 6% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وقال تقرير لمجلس الذهب العالمي اليوم الخميس، إن مصر كانت الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي شهدت نموا في الطلب على المشغولات الذهبية خلال أول 3 أشهر من العام الجاري.

وبلغ حجم الطلب على الذهب في مصر خلال هذه الفترة 6 أطنان مقابل 5.6 طن خلال نفس الفترة العام الماضي.

وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى التعافي القوي للاقتصاد المصري خلال عام 2017، وتحسن ثقة المستهلك بسبب استقرار العملة على نطاق واسع.

وكانت شركة لازوردي قالت في بيان لها يوم الإثنين الماضي إن "السوق المصري بدأ عموما في التعافي بقوة منذ بداية هذا العام".

وأوضح التقرير أن التراجع الكبير في الطلب خلال الربع الأول من العام الماضي، قد يكون سببا في الارتفاع الكبير خلال الربع الأول من هذا العام.

وكان الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال عام 2017، ارتفع بنسبة 14% ليصل إلى 22 طنا فقط مقارنة بعام 2016، بحسب تقرير سابق للمجلس.

ومنذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ارتفعت أسعار الذهب بنسب كبيرة وسجل متوسط سعر الذهب عيار جرام 21 أعلى مستوى له في سبتمبر الماضي حيث وصل إلى نحو 645 جنيها، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغ سعر الذهب جرام 21 نحو 644.5 جنيه خلال تعاملات أمس.

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في مصر منذ التعويم بشكل أساسي نتيجة تراجع سعر الجنيه أمام الدولار، حيث فقد الجنيه أكثر من نصف قيمته منذ التعويم، حيث أن سعر الذهب في مصر مرتبط بالسعر العالمي والذي يقدر بالدولار.

وعالميا كان الطلب على المشغولات الذهبية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث لم يرتفع سوى 3.9% مقارنة بنفس العام الماضي، وفقا للتقرير اليوم.

وقال إن أسعار الذهب عالميا كانت مستقرة خلال هذه الفترة، موضحا أن على المستوى البعيد يظهر الطلب على المشغولات الذهبية ضعفا خلال هذا الربع مقارنة بنفس الفترة خلال فترة 5 أو 10 سنوات.

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