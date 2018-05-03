البترول: 480% زيادة في استهلاك بنزين 95 الجديد

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول، اليوم الخميس، إن مؤشرات استهلاك البنزين 95 الجديد ذو العلامة التجارية الذي تم طرحه في الأسواق في فبراير الماضي من خلال منافذ تسويق شركتي إكسون موبيل وتوتال أظهرت حدوث زيادة كبيرة في اقبال المستهلكين على هذا البنزين الجديد لترتفع مبيعاته إلى متوسط 530 ألف لتر يوميا حتى شهر أبريل الماضي بالمقارنة بـ 110 ألف لتر يوميا قبل بداية يونيه 2017 بزيادة نسبتها أكثر من 480%.

وأضاف الوزير في بيان حصل عليه مصراوي، أن طرح البنزين الجديد من خلال منافذ محطات الشركتين يعد مرحله أولى وستلحق بهما باقي شركات التسويق العاملة بالسوق المصري التي حاليا في إطار التجهيز بالإضافات الخاصة بكل شركة لطرح بنزينها الجديد بالعلامات التجارية.

"وقد أدى طرح البنزين الجديد في حدوث زيادة فى إجمالي استهلاك البنزين 95 ككل من إجمالي البنزين المباع بنوعيه 80 و92 إلى 2% في أبريل الماضي مقابل نسبة 0.4% في يونيه 2017"، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن إقبال المواطنين على استخدام البنزين 95 شجع شركات التسويق إلى زيادة منافذ التسويق ليرتفع عدد المحطات بنسبه 50% في شهر أبريل الماضي مقارنة بشهر يونيه 2017.

وقال الملا إن قطاع البترول مستمر في مواكبة التطورات الحديثة لرفع كفاءة وتوفير استهلاك الوقود من خلال تحسين المواصفات الفنية وطرح أنواع جديدة تتناسب محركات السيارات الحديثة واحتياجات شريحة كبيرة من مستخدميه.