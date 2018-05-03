احتياطي النقد الأجنبي يقفز إلى 44 مليار دولار في أبريل

القاهرة- مصراوي:

قفز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بنحو 1.4 مليار دولار، في نهاية أبريل الماضي.

وذكر الموقع الإلكتروني للمركزي أن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 44.029 مليار دولار بنهاية أبريل، مقابل 42.611 مليار دولار في نهاية مارس 2018.

وخلال شهر أبريل الماضي باعت وزارة المالية سندات دولية بقيمة ملياري يورو، وقال بيان الوزارة وقتها إن حصيلة السندات ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطي الأجنبي.

يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي كان حوالي 36 مليار دولار قبل ثورة يناير، لكنه تراجع إلى قرب 19 مليار دولار، قبل التوقيع على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016.

وساهم تحرير سعر الصرف والفوائد المرتفعة في جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي والتي وصلت إلى نحو 23 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.