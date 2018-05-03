إيني الإيطالية تعلن عن اكتشاف بترولي جديد في الصحراء الغربية

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت شركة إيني الإيطالية عن اكتشاف بترولي في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية على بعد 103 كيلومترات شمال واحة سيوة، وذلك في أول بئر تحفرها الشركة لاستكشاف الطبقات الجيولوجية العميقة بالمنطقة.

وقالت الشركة في بيان على موقعها اليوم الخميس، إنه تم حفر البئر الاستكشاقية المسماة SWM A-2X على عمق 5090 مترا، لتصادف 18 مترا من الزيت الخفيف في الأحجار الرملية القديمة من العصر الكربوني.

كما وجدت الشركة مستويات هيدروكربونية أخرى في الأحجار الرملية في العصر الطباشيري، بحسب الشركة.

وقالت الشركة إنه تم فتح البئر للإنتاج في الأحجار الرملية وسلمت 2300 برميل نفط في اليوم من الزيت الخفيف.

وأضافت أن هذا الاكتشاف هو نتيجة لحملة استكشاف جديدة مصممة لاستهداف التسلسلات الجيولوجية العميقة بالمنطقة.

وذكرت إيني أنه بالإضافة إلى تطوير هذا الاكتشاف، الذي سيتطلب أنشطة تقييمية، فإنها تخطط على المدى القريب لحفر آبار استكشافية أخرى تقع بالقرب من هذا الاكتشاف، والتي في حالة نجاحها قد تفتح منطقة إنتاجية جديدة في مصر.

وكانت إيني اكتشتف في أغسطس 2015 حقل ظُهر- أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط على الإطلاق- في منطقة امتياز التنقيب عن الغاز "شروق".