خسائر شركة الحديد والصلب ترتفع لـ 456.6 مليون جنيه خلال 9 أشهر

كتبت- إيمان منصور:

قالت شركة الحديد والصلب المصرية اليوم الخميس، إن خسائرها ارتفعت خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري لتصل إلى 456.6 مليون جنيه، مقارنة بنفس الفترة العام المالي الماضي.

وأضافت الشركة في بيان أرسلته للبورصة، أن خسائرها من يوليو وحتى نهاية مارس الماضيين بلغت 456.6 مليون جنيه مقابل 441.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال أول 9 أشهر إلى 1.2 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه بزيادة 1.1%، بحسب ما أظهرته نتائج أعمال الشركة للفترة المذكورة.

وذكر بيان الشركة، أن تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016، أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات وأهمها فحم الكوك، وارتفاع أسعار الطاقة من غاز وكهرباء خلال الفترة من 1 يوليو 2017 إلى 31 مارس الماضي.

وأظهرت القوائم المالية للشركة أظهرت خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018، ارتفاع خسائرها بنسبة 22.6% لتبلغ 231.3 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 188.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وقرر وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي، وقف مناقصة تطوير شركة الحديد والصلب، والتي كانت الشركة طرحتها العام الماضي، وتلقت عددا من العروض من شركات عالمية للمشاركة في تطوير خط إنتاجها، وإنشاء مصنع جديد.

وتعاني الشركة من "تقادم التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، والتي يعمل أغلبها منذ خمسينات وستينات القرن الماضي" بحسب أحد محاضر جمعياتها العمومية السابقة.