تراجع الملوخية وارتفاع الفراولة.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- منار الرخ :

انخفضت أسعار عدد من الخضراوات والفاكهة وارتفعت عدد آخر منها خلال تعاملات اليوم الخميس بسوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء.

وانخفض سعر كيلو الملوخية بقيمة جنيها واحدا، لتصل إلى 3 جنيهات للكيلو الواحد، وكذلك تراجعت الطماطم بقيمة 50 قرشا لتتراوح بين 2 و 4 جنيهات، و استقر سعر الموز ليسجل بين 3 و4.5 جنيه.

واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 2 و4 جنيهات وكذلك الجوافة لتتراوح بين 7 و9.5 جنيه، بينما ارتفعت الفراولة جنيها لتسجل بين 7 و10 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و4.2 جنيه، بزيادة جنيها.

البطاطس بين 2 و3 جنيهات.

البصل بين 1.5 و2.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الملوخية 3 جنيهات بتراجع جنيها.

الخيار البلدي بين 2 و4 جنيهات.

البامية بين 12 و20 جنيها.

البسلة بين 6 و7 جنيهات.

السبانخ 2.5 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

اليوسفي بين 3 و5.3 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 7 و9.5 جنيه.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات بزيادة جنيها.

الكانتلوب بين 2 و4 جنيهات.

الموز البلدي بين 3 و4.5 جنيه.