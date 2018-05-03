تراجع الملوخية وارتفاع الفراولة.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم
كتبت- منار الرخ :
انخفضت أسعار عدد من الخضراوات والفاكهة وارتفعت عدد آخر منها خلال تعاملات اليوم الخميس بسوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء.
وانخفض سعر كيلو الملوخية بقيمة جنيها واحدا، لتصل إلى 3 جنيهات للكيلو الواحد، وكذلك تراجعت الطماطم بقيمة 50 قرشا لتتراوح بين 2 و 4 جنيهات، و استقر سعر الموز ليسجل بين 3 و4.5 جنيه.
واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 2 و4 جنيهات وكذلك الجوافة لتتراوح بين 7 و9.5 جنيه، بينما ارتفعت الفراولة جنيها لتسجل بين 7 و10 جنيهات.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2.25 و4.2 جنيه، بزيادة جنيها.
البطاطس بين 2 و3 جنيهات.
البصل بين 1.5 و2.5 جنيه.
الكوسة بين 3 و4 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4 جنيهات.
الملوخية 3 جنيهات بتراجع جنيها.
الخيار البلدي بين 2 و4 جنيهات.
البامية بين 12 و20 جنيها.
البسلة بين 6 و7 جنيهات.
السبانخ 2.5 و4 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
اليوسفي بين 3 و5.3 جنيه.
الليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.
الجوافة بين 7 و9.5 جنيه.
الفراولة بين 7 و10 جنيهات بزيادة جنيها.
الكانتلوب بين 2 و4 جنيهات.
الموز البلدي بين 3 و4.5 جنيه.
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