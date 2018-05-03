البوري يرتفع 3 جنيهات.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- منار الرخ :

ارتفعت أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق العبور، مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

و ارتفع سعر كيلو السمك البوري بقيمة 3 جنيهات، ليتراوح بين 40 و46 جنيها، وكيلو السمك البلطي بين 19 و20 جنيها، ليتراجع بقيمة 25 قرشا.

وانخفض سعر سمك المكرونة السويسي بقيمة جنيها خلال تعاملات اليوم بين 49 و55 جنيها.

وسجل سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 75 و100 جنيه، وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و125 جنيها، وهي نفس مستويات أمس.

وتراوحت أسعار كيلو الجمبري الجامبو بين 350 و380 جنيها، وكيلو الجمبري الممتاز بين 250 و280 جنيها.