الدولار يرتفع بـ"قناة السويس" ويستقر في 9 بنوك أخرى مع بداية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس مع بداية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه مساء أمس، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

ورفع بنك قناة السويس سعر الدولار أمام الجنيه 3 قروش، حيث وصل إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك الأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

كما ظل أيضا سعر الدولار مستقرا في بنكي القاهرة والتجاري الدولي عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 للبيع.

واستقر أيضا سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي عند 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك كريدي أجريكول عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنكي البركة وأبو ظبي الإسلامي 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع وهو نفس مستواه مساء أمس.