البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الخميس
10:22 ص الخميس 03 مايو 2018
كتب - مصطفى عيد:
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية مع بداية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع.
وبدأ المؤشر الرئيسي EGX30 التداول بتراجع 0.18% عند مستوى 18141 نقطة.
بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.02%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.01%.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة 0.67% عند مستوى 18173 نقطة، متأثرا بمبيعات محلية.
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