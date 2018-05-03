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البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الخميس

10:22 ص الخميس 03 مايو 2018
البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الخميس

كتب - مصطفى عيد:

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية مع بداية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع.

وبدأ المؤشر الرئيسي EGX30 التداول بتراجع 0.18% عند مستوى 18141 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.02%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.01%.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة 0.67% عند مستوى 18173 نقطة، متأثرا بمبيعات محلية.

مؤشرات البورصة البورصة المصرية

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