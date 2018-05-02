الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه في الصباح.

واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك الأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

كما ظل أيضا سعر الدولار مستقرا في بنكي القاهرة والتجاري الدولي عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 للبيع.

واستقر أيضا سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية وقناة السويس عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي عند 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك كريدي أجريكول عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنكي البركة وأبو ظبي الإسلامي 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع وهو نفس مستواه في الصباح.