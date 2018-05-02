 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

مباراة روما وليفربول التقلبات الجوية محمد صلاح عيد العمال كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

مسؤول سعودي: بوسع المملكة إصدار سندات لأجل 100 عام لكن لا رغبة حاليا

05:02 م الأربعاء 02 مايو 2018
مسؤول سعودي: بوسع المملكة إصدار سندات لأجل 100 عام لكن لا رغبة حاليا

القاهرة- وكالات:

قال فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية السعودية اليوم الأربعاء إن المملكة يمكنها إصدار سندات لأجل 50 أو 100 عام لكن لا توجد رغبة حاليا في بيع أدوات دين بمثل تلك الاستحقاقات الطويلة، بحسب وكالة رويترز.

وقال السيف في مؤتمر بالرياض : "هل باستطاعتنا إصدار سندات لأجل 50 أو 100 عام؟ نعم. هل باستطاعتنا الإصدار بعملات أخرى بخلاف الدولار؟ نعم. هل نرغب في اتخاذ تلك الخطوة الآن؟ لا أعتقد ذلك".

وتابع "لا نريد اتخاذ أي خطوة ما لم تعكس نضجا في الإصدارات"، وفقا رويترز.

ومن بين اقتصادات الأسواق الناشئة، باعت الأرجنتين العام الماضي سندات لأجل 100 عام بالدولار، لتنضم بذلك إلى بعض الدول في منطقة اليورو التي استفادت من بيئة العائدات المنخفضة في بيع سندات طويلة الأجل.

فهد السيف وزارة المالية السعودية السعودية سندات

الخبر التالى:

انخفاض طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأربعاء
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان