مسؤول سعودي: بوسع المملكة إصدار سندات لأجل 100 عام لكن لا رغبة حاليا

القاهرة- وكالات:

قال فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية السعودية اليوم الأربعاء إن المملكة يمكنها إصدار سندات لأجل 50 أو 100 عام لكن لا توجد رغبة حاليا في بيع أدوات دين بمثل تلك الاستحقاقات الطويلة، بحسب وكالة رويترز.

وقال السيف في مؤتمر بالرياض : "هل باستطاعتنا إصدار سندات لأجل 50 أو 100 عام؟ نعم. هل باستطاعتنا الإصدار بعملات أخرى بخلاف الدولار؟ نعم. هل نرغب في اتخاذ تلك الخطوة الآن؟ لا أعتقد ذلك".

وتابع "لا نريد اتخاذ أي خطوة ما لم تعكس نضجا في الإصدارات"، وفقا رويترز.

ومن بين اقتصادات الأسواق الناشئة، باعت الأرجنتين العام الماضي سندات لأجل 100 عام بالدولار، لتنضم بذلك إلى بعض الدول في منطقة اليورو التي استفادت من بيئة العائدات المنخفضة في بيع سندات طويلة الأجل.