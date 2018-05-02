القلعة تبيع حصتها في شركة بنيان للتجارة بصافي 162 مليون جنيه
القاهرة- مصراوي:
قالت شركة القلعة للاستشارات المالية، اليوم الأربعاء إنها باعت كامل حصتها في شركة بنيان للتجارة والتنمية والبالغة 60% إلى شركة Sky Realty التابعة إلى شركة Compass investment Holding.
وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم أن شركة بنيان هي المالكة لمول ديزاينوبوليس على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي.
وبحسب البيان ستحصل الشركة على نحو 162 مليون جنيه صافي حقوق ملكيتها بعد خصم الإلتزامات، عند إتمام التنفيذ.
والقلعة هي إحدى الشركات المملوكة، لرجل الأعمال المصري، أحمد هيكل.
-
166
-
99
-
88
-
85
-
82
-
75
-
68
-
63
-
62
-
56
إعلان