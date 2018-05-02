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القلعة تبيع حصتها في شركة بنيان للتجارة بصافي 162 مليون جنيه

04:41 م الأربعاء 02 مايو 2018
القلعة تبيع حصتها في شركة بنيان للتجارة بصافي 162 مليون جنيه

القاهرة- مصراوي:
قالت شركة القلعة للاستشارات المالية، اليوم الأربعاء إنها باعت كامل حصتها في شركة بنيان للتجارة والتنمية والبالغة 60% إلى شركة Sky Realty التابعة إلى شركة Compass investment Holding.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم أن شركة بنيان هي المالكة لمول ديزاينوبوليس على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي.
وبحسب البيان ستحصل الشركة على نحو 162 مليون جنيه صافي حقوق ملكيتها بعد خصم الإلتزامات، عند إتمام التنفيذ.
والقلعة هي إحدى الشركات المملوكة، لرجل الأعمال المصري، أحمد هيكل.

شركة القلعة الاستشارات المالية شركة بنيان

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