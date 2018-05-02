القلعة تبيع حصتها في شركة بنيان للتجارة بصافي 162 مليون جنيه

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة القلعة للاستشارات المالية، اليوم الأربعاء إنها باعت كامل حصتها في شركة بنيان للتجارة والتنمية والبالغة 60% إلى شركة Sky Realty التابعة إلى شركة Compass investment Holding.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم أن شركة بنيان هي المالكة لمول ديزاينوبوليس على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي.

وبحسب البيان ستحصل الشركة على نحو 162 مليون جنيه صافي حقوق ملكيتها بعد خصم الإلتزامات، عند إتمام التنفيذ.

والقلعة هي إحدى الشركات المملوكة، لرجل الأعمال المصري، أحمد هيكل.