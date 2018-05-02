أرباح شيني تتراجع 76.7% في 9 أشهر

كتبت- شيماء حفظي:

قالت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني"، التابعة لقطاع الأعمال العام، إن أرباحها خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي الجاري تراجعت بنسبة 76.7% لتسجل نحو مليون جنيه مقابل 4.3 مليون جنيه الفترة المقارنة من العام الماضي.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، أن تراجع الأرباح يأتي نتيحة انخاض متوسط تقييم المخزون وبالتالي انخفاض قيمة المخزون نتيجة تخفيض التكلفة بمتوسط 7% خلال 3 أشهر "من يناير إلى مارس".

كما تم تحميل الفترة بمبلغ 1.8 مليون جنيه قيمة ثلاثة شهور مكافأة تعويضا عن عدم صرف أرباح هذا العام، وتحميل الفترة بمبلغ 800 ألف جنيه قيمة 4% تأمين صحي، وهو ما ساهم في خفض الأرباح، وفقا لبيان الشركة.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة من يوليو 2017 وحتى مارس الماضي إلى 225 مليون جنيه، مقابل 223.5 مليون جنيه الفترة المقارنة من العام الماضي.

وكانت الشركة حققت زيادة في أرباحها بنسبة 73% خلال النصف الأول من العام الجاري، للتعافى من تأثير قرار تعويم الجنيه على منتجاتها، بقيمة 4.4 مليون جنيه، مقابل 2.5 مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق.

وتعمل الشركة العامة للخزف والصيني في إنتاج أدوات المائدة من البورسلين، وأدوات الصحية "أطقم الحمامات"، وسيراميك الأرضيات والحوائط.