لماذا قررت القومية للأسمنت الخروج من البورصة؟

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت شركة القومية للأسمنت التابعة لقطاع الأعمال العام، السير في إجراءات شطب أوراقها المالية المتداولة في سوق المال، أي وقف التداول عليها والخروج من البورصة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن الجمعية العامة غير العادية للشركة ستناقش يوم 24 مايو الجاري، قرار الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بشطب الشركة القومية للأسمنت من البورصة.

ويقول وليد الرشيدي نائب رئيس الشركة القابضة الكيماوية، إن شركته قدمت عرض شراء اختياري لأسهم القومية للأسمنت المتداولة في البورصة والبالغة 5 ملايين سهم، حيث تمتلك القابضة 95% من أسهمها.

وأضاف، أن الاتجاه بشراء أسهم الشركة وشطبها من البورصة، يأتي من باب "حسن النوايا" ومراعاة مالكي الأسهم خاصة مع توقف الشركة عن العمل، "وعدم قدرتهم على التداول على السهم".

وتوقفت الشركة القومية للأسمنت عن العمل، بداية العام الجاري، نتيجة توقف عمل الأفران الأربعة التابعة لها، كما قررت الشركة القابضة دراسة نقل مصنعها إلى محافظة المنيا.

وقال الرشيدي، لمصراوي، إن تحديد سعر شراء السهم من حامليه، سيتم تحديده من خلال مستشار مالي مستقل يتم تعيينه للتقييم، بعد موافقة الجمعية العامة.

وأوضحت الشركة في بيانها للبورصة بشأن عرض الشراء الاختياري أن مبررات الشطب، تأتي نظرا للظروف الحالية للشركة.

وأوضح عرض الشراء الاختياري، أن الشركة القابضة ستشتري من المساهمين أسهمهم في البورصة، دون التأثير على المركز المالي للشركة، على أن تتم هذه الإجراءات خلال شهر.

وبجانب قرار الشطب من البورصة، تناقش الجمعية العامة غير العادية، تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي للشركة.

وزادت خسائر شركة القومية للأسمنت، في النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 136.8% لتحقق خسائر بقيمة 496 مليون جنيه مقابل 209.5 مليون جنيه الفترة المقارنة من العام الماضي.

وانخفضت مبيعات الشركة خلال الفترة بنسبة 13.6% لتسجل 726 مليون جنيه مقابل 840.2 مليون جنيه.

وتوقعت الشركة أن تسجل خسائر بنهاية العام المالي الجاري بقيمة 850 مليون جنيه، بعدما كانت تتوقع تحقيق أرباح بقيمة 17.7 مليون جنيه.

وكانت الشركة قررت فتح نظام المعاش المبكر للعاملين بالشركة، بالتزامن مع دراسة نقل الشركة إلى المنيا، وفقا تصريح سابق لوزير قطاع الأعمال خالد بدوي.

وتسعى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لوضح خطة تطوير تساهم في إعادة التوازن لشركة القومية للأسمنت وتقليل الخسائر التي تكبدتها الشركة على أساس سنوي العام المالي الماضي، وكذلك الربع الأول من العام الجاري.

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