الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية: مستعدون لإدراج أرامكو

القاهرة - وكالات:

قال خالد الحصان الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية، اليوم الأربعاء، إن البورصة مستعدة من الناحيتين الفنية والتنظيمية للتعامل مع إدراج شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو.

وتقول الحكومة إنها تخطط لبيع نحو 5% من أرامكو في نهاية 2018 أو مطلع 2019 على أمل جمع نحو 100 مليار دولار فيما من المرجح أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم، بحسب وكالة رويترز.

وقال خالد الحصان للصحفيين خلال مؤتمر في الرياض، إن البورصة مستعدة لاتخاذ خطوات تكفل ألا يكون وزن أرامكو أكبر من اللازم على مؤشر الأسهم.

وأضاف أن الخطوات في هذه الاتجاه قد تشمل فرض "حد أقصى" لوزن السهم على المؤشر.

وقال مسؤولون سعوديون، إنه إلى جانب البورصة السعودية فإن أرامكو قد تدرج في بورصة أو بورصتين بالخارج أيضا.