وزيرة التخطيط تفتتح غدا المرحلة الثانية من مراكز خدمة المواطنين بالسويس

كتبت - إيمان منصور:



تفتتح هالة السعيد وزيرة التخطيط، غدا الخميس، المرحلة الثانية من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة السويس والتي تتكون من 5 أحياء هي السويس، وفيصل، والأربعين، والجناين، وعتاقة.

,يرافق الوزيرة خلال الافتتاح أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، وأحمد محمد حامد محافظ السويس، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الأربعاء،



ويأتي افتتاح هذه المراكز في إطار خطة الوزارة لميكنة كافة الخدمات الحكومية حرصا على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وما تتضمنه من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، وفقا للبيان.



كما يأتي إنشاء هذه المراكز الجديدة تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين وتقديم خدمات المواطنين إلكترونيا ومن خلال قنوات متعددة.



وكانت الوزيرة افتتحت المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين بحي أول مدينة الإسماعيلية في فبراير الماضي، كما افتتحت المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة وكلا من مجالس مدن القنطرة غرب، والقنطرة شرق، وفايد، والقصاصين، وأبوصوير، والتل الكبير، وأحياء أول وثاني وثالث.



وقالت الوزارة إنه تم الانتهاء من تطوير وميكنة 145 وحدة محلية منها 52 وحدة تعمل على النظام المركزي وتشمل مدن محافظات القناة، إلى جانب 5 دواوين عام محافظة، كما تم الانتهاء من تطوير وميكنة 15 مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى إنشاء 22 بوابة إلكترونية للمحافظات.



وأضافت أنه جاري حاليا العمل في المحافظات الحدودية (الوادي الجديد - مطروح - البحر الأحمر - جنوب سيناء) بإجمالي 26 وحدة محلية، بالإضافة إلى 13 وحدة محلية بمحافظة القاهرة والشرقية.