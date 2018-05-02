الجمعية العامة تناقش شطب "القومية للأسمنت" من البورصة

كتبت- شيماء حفظي:

قالت الشركة القومية للأسمنت، إن جمعيتها العامة غير العادية، ستناقش يوم 24 مايو، قرار شطب أسهمهما من البورصة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن الجمعية المقرر انعقادها غدا، برئاسة عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ستناقش أيضا تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي للشركة.

وزادت خسائر شركة القومية للأسمنت، في النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 136.8% لتحقق خسائر بقيمة 496 مليون جنيه مقابل 209.5 مليون جنيه الفترة المقارنة من العام الماضي.

وانخفضت مبيعات الشركة خلال الفترة بنسبة 13.6% لتسجل 726 مليون جنيه مقابل 840.2 مليون جنيه.

وتوقعت الشركة أن تسجل الشركة خسائر بنهاية العام المالي الجاري بقيمة 850 مليون جنيه، بعدما كانت تتوقع تحقيق أرباح بقيمة 17.7 مليون جنيه.

وكانت الشركة قررت فتح نظام المعاش المبكر للعاملين بالشركة، بالتزامن مع دراسة نقل الشركة إلى المنيا، وفقا تصريح سابق لوزير قطاع الأعمال خالد بدوي.

وتسعى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لوضح خطة تطوير تساهم في إعادة التوازن لشركة القومية للأسمنت وتقليل الخسائر التي تكبدتها الشركة على أساس سنوي العام المالي الماضي، وكذلك الربع الأول من العام الجاري.