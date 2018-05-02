اختفاء بنزايون وصيدناوي.. القابضة للسياحة تبدأ دمج الشركات التجارية

كتبت- شيماء حفظي:

قررت الشركة القابضة للسياحة والفنادق دمج الشركات التجارية التابعة لها في شركتين، تحت مظلتها، بدلا من أربع شركات، ضمن خطة قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلة الشركات وتعظيم العائد على أصولها.

قالت ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة للسياحة، إنه تقرر دمج الشركات التجارية تحت مظلة الشركة القابضة، موضحة: "أنا أتحدث عن دمج الشركات التي تعود تبعيتها لنا فقط".

كان وزير قطاع الأعمال العام، خالد بدوي، أشار إلى إمكانية دمج الشركات العاملة في نشاط واحد تحت شركة قابضة واحدة، ومنها الشركات التجارية.

وقال حمدي أحمد، رئيس شركة بيوت الأزياء الراقية "هانو"، إن الجمعية العمومية غير العادية للشركة، ستناقش يوم 12 مايو الجاري، الاندماج مع شركة بيوت الأزياء الحديثة "بنزيون"، من أجل تكوين كيان تجاري قوي، مع الحفاظ على حقوق العاملين بالشركتين.

وبحسب أحمد فإن هانو ستكون الشركة الدامجة وبنزيون الشركة المندمجة بها، وهو ما يعني أن بنزيون لن يصبح لها وجود، وأن أصولها ستنقل إلى هانو.

كما أن شركة صيدناوي سيتم دمجها في شركة بيع المصنوعات، ومن المقرر مناقشة هذا القرار في اجتماع الجمعية العمومية للشركة في 12 مايو المقبل، بحسب ما قاله محمد عنارة، رئيس شركة بيع المصنوعات، والذي يتولى إدارة صيدناوي أيضا.

وقالت حطبة إن تجربة إدارة شركتي صيدناوي وبيع المصنوعات بإشراف رئيس واحد، "ناجحة جدا بدليل تحسن أداء الشركة، وحل المشكلات التي كانت متعلقة بالمشاركة على فروع صيدناوي".