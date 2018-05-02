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وزير التجارة يغادر اليوم إلى السعودية للمشاركة باجتماعات اللجنة المشتركة

12:06 م الأربعاء 02 مايو 2018
وزير التجارة يغادر اليوم إلى السعودية للمشاركة باجتماعات اللجنة المشتركة

وزير التجارة والصناعة

كتبت - إيمان منصور:

يغادر القاهرة اليوم الأربعاء طارق قابيل وزير التجارة والصناعة متوجها إلى العاصمة السعودية الرياض لترأس وفد مصر في اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة في دورتها الـ 16 والتي تعقد برئاسة وزيري التجارة في البلدين.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم، من المقرر التوصل خلال اجتماعات اللجنة إلى عدد من الاتفاقات لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبدأت أمس الثلاثاء أعمال اللجنة التحضيرية على مستوى الخبراء من الجانبين، والتي ستختتم أعمالها اليوم، وسيتم رفع توصياتها إلى اللجنة الوزارية التي ستعقد صباح غدٍ الخميس.

القاهرة وزير التجارة السعودية الرياض اجتماعات اللجنة الوزارية طارق قابيل

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