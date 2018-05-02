الإحصاء: توزيع 535 مليون نسخة للصحف العامة محليا وخارجيا في 2016

كتبت - إيمان منصور:



قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان اليوم الأربعاء، إن عدد النسخ الموزعة للصحف العامة محليا وخارجيا 534.6 مليون نسخة عام 2016 مقابل 560.7 مليون نسخة عام 2015 بانخفاض 4.6%.



وبلغ عدد الصحف العامة التي صدرت 76 صحيفة عامة منها 4 صحف حزبية عام 2016 مقابل 75 صحيفة عامة منها 3 صحف حزبية عام 2015 بزيادة بلغت نسبتها 1.3%، وفقا للبيان.

ووصل عدد الدوريات لكل من القطاعات (الحكومي - العام - الأعمال العام والخاص التي تصدر محليا) إلى 159 دورية عام 2016 مقابل 167 دورية عام 2015 بانخفاض بلغت نسبته 4.8٪.



ويأتي بيان الإحصاء بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 مايو من كل عام والذي أقرته منظمة اليونسكو عام 1993.



وقال الجهاز إن موضوع احتفال عام 2018 يبرز أهمية تهيئة بيئة قانونية تمكينية لحرية الصحافة، ومحاكمة مرتكبى الجرائم ضد الصحفيين، وتطويرالمبادرات المتخذة لصالح حرية الصحافة لارتباط مساهمة الصحفيين ارتباطا وثيقا بالهدف الـ 16 من أهداف التنمية المستدامة 2030 تحت شعار (توازن القوى: الإعلام والعدالة وسيادة القانون).