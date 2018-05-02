4 مليارات جنيه حصيلة بنك الاستثمار القومي من شهادة 16.25% خلال شهر

كتبت منال المصري:

قال محمود منتصر، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن إجمالي مبيعات الشهادة ذات العائد الثابت 16.25% بلغ 4 مليارات جنيه تقريبا خلال شهر من طرح الشهادة.

ويطرح بنك الاستثمار القومي شهادات الاستثمار المملوكة له عبر فروع البنك الأهلي المصري فقط منذ سنوات طويلة.

وبحسب تصريحات منتصر لمصرواي فإن معدلات بيع شهادة 16.25 يتراوح بين 200 إلى 300 مليون جنيه يوميا مقارنة بمليار جنيه كانت مبيعات شهادة مرتفعة العائد السابقة 20% و17.25%.

وأرجع منتصر انخفاض معدلات شراء الشهادات يرجع إلى اتجاه بعض العملاء لاستثمار أموالهم في قطاعات أخرى بعد تراجع معدلات الفائدة على الشهادات .

وخفض البنك المركزى سعر الفائدة 1% مرتين خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، ليتراوح سعر حاليا بين 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض.

وكان بنك الاستثمار القومى أعلن إيقاف بيع الشهادة 17.25% قبل نهاية الشهر الماضي بعد مرور 6 أسابيع على إصدارها مقابل إصدار شهادة جديدة بفائدة 16.25% لتتماشى مع قرارات السوق عقب قرار المركزى بخفض الفائدة.