مصر ترأس اجتماع المجموعة الاستشارية لهيئات أسواق المال العالمية في جنيف

كتب - مصطفى عيد:

رأس محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، المجموعة الاستشارية لهيئات أسواق المال العالمية بمقر الأمم المتحدة بجنيف لمناقشة دور الهيئات الرقابية في دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، واتفاق باريس للتغير المناخ.

وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الأربعاء، شارك في اللقاء العديد من ممثلي الهيئات الرقابية، وبورصات الأوراق المالية، وبنوك الاستثمار، بالإضافة للعديد من المؤسسات المالية الدولية.

وكانت الأمم المتحدة، اختارت محمد عمران في منتصف الشهر الماضي لترأس اجتماع المجموعة الاستشارية المنظم من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "UNCTAD"، والذي كان مقررا عقده أواخر أبريل.

وقال عمران إن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على سبعة مجالات رئيسية يمكن للجهات الرقابية القيام بها لدعم التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر وذلك في ضوء مبادرة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاق باريس للتغير المناخي.

وتتمثل تلك المجالات في قيام الجهات الرقابية بتيسير وتسهيل نمو الاستثمارات الداعمة للتنمية المستدامة، وتحفيز الشركات على مزيد من الإفصاح في مجالات البيئة والمسئولية الاجتماعية والحوكمة (ESG)، وكذلك حث المستثمرين على الأخذ في الاعتبار مناحي الاستدامة عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وفقا لعمران.

كما تشمل هذه المجالات أيضا نشر الثقافة المالية، ونشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة والتغير المناخي من خلال ورش العمل، والتواصل مع المسئولين وصانعي السياسة لتوضيح العوائد لتمويل أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس للتغير المناخي، بحسب عمران.

وقال عمران إنه سيعمل جاهدا خلال الشهور المقبلة بالتعاون مع المجموعة الاستشارية على إعداد ورقة عمل نهائية يتم عرضها بمنتدى الاستثمار العالمي (World Investment Forum) المقرر عقده بمقر الأمم المتحدة بجنيف في أكتوبر من هذا العام وبحضور أكثر من 3000 مشارك.