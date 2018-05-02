56 جنيها للمكرونة السويسي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق العبور، عند نفس مستويات أمس الثلاثاء.

وتراوح سعر كيلو السمك البوري بين 37 و43 جنيها، وكيلو السمك البلطي بين 18.75 و19.75 جنيها، وهي نفس مستويات أسعار أمس.

كما استقر سعر سمك المكرونة السويسي خلال تعاملات اليوم بين 50 و56 جنيها.

وسجل سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه، وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و125 جنيها، وهي نفس مستويات أمس.

وتراوحت أسعار كيلو الجمبري الجامبو بين 350 و380 جنيها، وكيلو الجمبري الممتاز بين 250 و280 جنيها.