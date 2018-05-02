3 جنيهات زيادة في الجوافة.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- إيمان منصور:

انخفضت أسعار عدد من الخضراوات والفاكهة وارتفعت عدد آخر منها خلال تعاملات اليوم الأربعاء بسوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس الثلاثاء.

وتراجع سعر كيلو الملوخية جنيها ليتراوح بين 2.5 و4 جنيهات، والفلفل الحامي 50 قرشا ليتراوح بين 2 و4 جنيهات، والموز 50 قرشا ليسجل بين 3 و4.5 جنيه.

وارتفعت الجوافة 3 جنيهات في سعر الكيلو لتصل إلى بين 6 و10 جنيهات، والفراولة جنيها لتسجل بين 6 و9 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و4.2 جنيه.

البطاطس بين 1.8 و3.1 جنيهات بزيادة 10 قروش.

البصل بين 1.5 و2.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 3 و5.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4 جنيه بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2.5 و4جنيهات بتراجع جنيها.

الخيار البلدي بين 2.5 و4 جنيهات.

البامية بين 12 و20 جنيها.

البسلة بين 6 و7 جنيهات.

السبانخ 2.5 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 6 و10 جنيهات بزيادة 3 جنيهات.

الفراولة بين 7 و9 جنيهات بزيادة جنيها.

الكانتلوب بين 2 و4 جنيه بتراجع 50 قرشا.

الموز البلدي بين 3 و4.5 جنيه بتراجع 50 قرشا.