وزير الصناعة: استثمارات السعودية في مصر 6 مليارات دولار

القاهرة- مصراوي:

نقلت الصفحة الرسمية للسفارة السعودية في القاهرة، على موقع تويتر، عن وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، قوله إن المملكة تستثمر في مصر نحو 6 مليارات دولار، بما يمثل 27% من إجمالي استثمارات الدول العربية في مصر.

وأضاف قابيل أن رجال الأعمال المصريين، يستثمرون حوالي 1.1 مليار دولار في السعودية.

وبدأت اليوم أعمال الدورة السادسة عشر للجنة السعويدة المشتركة، بالرياض، والتي تمتد 3 أيام، من أجل بحث بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.

ونقل الحساب الرسمي للسفارة على تويتر، عن قابيل قوله إن المملكة العربية السعودية لديها إمكانات سياحية كبيرة، وأنه عبر عن "إعجابه بفكر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في هذا الشق، لأن تنفيذه سيكون نقلة حضارية كبيرة جدا للمملكة".

وأشاد الوزير برؤية المملكة 2030، لافتًا إلى إن توجه المملكة لعدم الاعتماد على المواد البترولية وتنويع مصادر الدخل، خطوة في الاتجاه السليم، بحسب السفارة السعودية في القاهرة.

وقالت السفارة إن هناك تعاونا بين البلدين في بعض المشروعات القومية، وإن "هناك نقاش يجري الآن عن صندوق استثماري ستدخل فيه الدولتان اللتان تتمتعان بأقوى اقتصادين في العالم العربي، ولهما وضع خاص تاريخيا، وبالتالي فإن التوافق بين مصر والسعودية ينعكس على التوافق الاقتصادي والسياسي للوطن العربي كله".