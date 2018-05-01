المصرية للاتصالات: استبدال 70% من الكابلات النحاسية بنهاية العام

كتبت- شيماء شلبي:

قال مصدر مسؤول في الشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة تخطط لاستبدال 70% من الكابلات النحاسية، بكابلات الألياف الضوئية، قبل نهاية العام، ضمن خطتها لتطوير الشبكة، واستيعاب سرعات الإنترنت العالية التي تقدمها حاليا.

وأشار المصدر إلى أن الشركة استبدلت ما يقرب من 52% من الكابلات، وذلك منذ بداية خطة تحديث الكابلات التي بدأت في 2012، باستثمارات بلغت حوالي 18 مليار جنيه.

وقال المصدر إن المناطق التي تم استبدال خطوط سنترالتها بالفايبر بدلا من النحاس، ستقدم للعملاء سرعات إنترنت أكبر من المناطق التي مازالت سنترالتها تعمل بالكابلات النحاسية.

وأضاف أن كابلات الفايبر تساعد على مضاعفة السرعات المقدمة للعميل، وتسمح باستيعاب أكبر عدد من الخطوط في البوكس الواحد بالسنترالات الجديدة.

وشهدت مناطق مثل غرب القاهرة والقاهرة الجديدة والجيزة والإسكندرية والساحل الشمالي ووسط وغرب الدلتا، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب ووسط وشمال الصعيد، عمليات استبدال للكابلات النحاسية بالكابلات الفايبر في العامين 2015 و2016، وهو ما يعني أن هذه المناطق يمكنها تقديم سرعات إنترنت أسرع، بحسب المصدر.

وكانت المصرية للاتصالات، أعلنت يوم الأحد الماضي، عن توفير سرعات للإنترنت الأرضي، غير مسبوقة، وطالبت العملاء بالتواصل مع خدمة العملاء، لمعرفة السرعة القصوى الممكنة للخطوط التابعة لهم والباقة المقترحة قبل الاشتراك، وذلك من خلال زيارة أقرب فرع من فروع WE أو الاتصال بخدمة العملاء على الرقم (111) أو الرقم 19777.

وقال مصدر في الشركة لمصراوي، إن السرعة القصوى الممكنة للخطوط، تتوقف على عدد من العوامل، من بينها عدد المشتركين في نفس السنترال لنفس الخدمة عبر مزود الخدمة، ومقدار السرعة المشترك بها، والأجهزة والكابلات الخاصة بتوصيل الإنترنت ونوعها وموديلها وطولها وقربها من أسلاك الكهرباء، ونوع الكابلات المستخدمة في التوصيل داخليا أو خارجيا.

"فمثلاً الكابلات الفايبر التي وصلت لعدد كبير من المناطق ستوفر سرعات أكبر من الكابلات النحاس، كما أن نوع الراوتر يؤثرعلى كفاءة وسرعة الإنترنت"، بحسب ما قاله المصدر.

وأضاف المصدر، أن باقات الإنترنت فائقة السرعة الجديدة، لن تلغى الباقات القائمة.

وأوضح أن "للمستخدم حرية الاختيار بين الباقات الجديدة أو القديمة، بحسب احتياجه، وأن العميل يمكنه الاتصال برقم 111 لتحديد مايناسبه من باقات وسرعات الإنترنت عبر التحدث مع خدمة العملاء".

وكانت الشركة قالت في بيانها يوم الأحد الماضي، إن الباقات الجديدة تتيح 5 سرعات مختلفة، حيث تتوافر سرعة 5 Mbps بسعر 110 جنيهات، وسرعة 15 Mbps بسعر 150 جنيها، وسرعة 25 Mbps بسعر 200 جنيه، وسرعة 50 Mbps بسعر 250 جنيها، وسرعة 100 Mbps بسعر 300 جنيه".

"وعند انتهاء سعة التحميل، يستمتع العميل بإنترنت بلا حدود بسرعة 1 Mbps، وفي حالة رغبة العميل العودة إلى السرعة الأصلية في نفس الشهر يمكنه شحن أي من السعات الإكسترا بأسعار مميزة"، بحسب البيان.

ويمكن للعملاء الحاليين التحويل لباقات WE إنترنت من خلال فروع الشركة أو الاتصال بخدمة العملاء (111) أو (19777) أو من خلال منافذ التحصيل التابعة لفوري أو مصاري أو BEE أو من خلال موقع الشركة الإلكتروني www.te.eg، وفقا للبيان.

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