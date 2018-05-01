نجيب ساويرس يضع نصف ثروته في الذهب

كتبت- هدى الشيمي ورنا أسامة:

ذكرت شبكة بلومبرج الأمريكية أن رجل الأعمال نجيب ساويرس وضع نصف ثروته، التي تُقدّر بحوالي 5.7 مليار دولار، في الذهب، وذلك لتوقعاته أن أسعار الذهب سترتفع كثيرًا الفترة المقبلة.

قال ساويرس، في حوار مع تليفزيون شبكة بلومبرج الأمريكية، أمس الإثنين، إنه يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب الفترة المقبلة، خاصة وأنها وصلت إلى 1800 دولار بعد أن كانت 1300 دولار للأونصة، بينما تتعطل أسواق الأسهم المُبالغ في قيمتها.

وأضاف: "الصين لن تتوقف عن الاستهلاك. والناس يميلون إلى الاستثمار في الذهب أثناء الأزمات، ونحن نعاني من العديد من الأزمات في الوقت الحالي"، مشيرًا إلى مشاكل الشرق الأوسط وبقية دول العالم، وعدم فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي شيء حيالها.

وتأتي هذه التصريحات بعد تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية نقلاً عن 3 مصادر لم تسمها، في ديسمبر الماضي، قالوا إن ساويرس يُخطط لإنشاء شركة استثمارية جديدة للاستحواذ على شركات تنقيب عن الذهب حول العالم.

وقالت المصادر الثلاثة إن الشركة الجديدة المزمع إنشاؤها ستكون تابعة لشركة "لامانشا جروب" المملوكة لساويرس، والتي تمتلك حصص أغلبية في شركتي التعدين الكندية "إنديفر" والأسترالية "إيفولوشن".

"استثمارات جيدة"

يُشار إلى أن أضخم حصة من استثمارات ساويرس تشمل معظم أسهمه في الذهب. يقول "كان عليّ أن أُقنِع والدتي في بداية الأمر؛ فقد كان استثمارًا جيدًا بالنسبة لي. لقد قمت مؤخرًا ببيع جزء من أسهمي في شركة التعدين الأسترالية إيفولوشن لأنني أريد الاستثمار الآن في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية".

ويُعطي ساويرس الأولوية للاستثمار في وطنه في إطار "برنامج الإصلاح" المدعوم من صندوق النقد الدولي الذي بدأ في 2016. عزّز هذا البرنامج ثقة المستثمرين في اقتصاد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، من خلال رفع كافة القيود المفروضة على العملة وتخفيض الدعم.

كما أنه يُخطط للمرة الأولى للاستثمار في سوق العقارات "المزدهر" في مصر هذا العام؛ بعد أن قام ساويرس بتوظيف استشاري قال إن الطلب على العقارات كان قويًا، متجاهلًا المخاوف من احتمالية حدوث "فقاعة" في سوق العقارات.

"تستثمر أسرتنا في الكثير من القطاعات في الوقت الراهن، لأننا نستطيع أن نرى الفرص".

"ضغوطات كبيرة"

وعن استثماراته في كوريا الشمالية، يقول ساويرس إنه حصل على مبالغ بعملة لا يمكن استبدالها بسهولة، واستثمر الكثير من المال، وبنى فندقًا، وفعل الكثير من الأشياء الجيدة.

يُذكر أن ساويرس مؤسس أول شركة لاتصالات المحمول في كوريا الشمالية.

وترى بلومبرج أن ترامب يدعم ساويرس نوعًا ما، مُشيرة إلى أنه في حالة التوصل إلى اتفاقية سلام مع كوريا الشمالية، فإن استثمارات ساويرس ستحقق أرباحها في النهاية، بعد انتظار حوالي 10 سنوات لجمع أرباحه والتحكم في شركته للهواتف المحمولة الموجودة هناك، وهذا ما يؤكده رجل الأعمال الذي قال إن اتفاق السلام بين كوريا الشمالية وأمريكا سيسمح له بالحصول على عائداته المالية، وربما تأسيس مشاريع استثمارية جديدة هناك.

تعرض ساويرس، خلال الفترة الماضية، لضغوطات كبير من كل الحكومات الغربية في العالم، بسبب امتلاكه لاستثمارات في كوريا الشمالية، المفروض عليها العديد من العقوبات الدولية، على خلفية تعزيز برنامجها النووي.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن اللقاء المُثمر الذي عُقد بين زعيمي الكوريتين كيم جونج أون ومو جاي إن، الجمعة الماضي، مهد الطريق أمام ترامب للالتقاء بالزعيم الكوري الشمالي، لمناقشة مسألة نزع الأسلحة النووية من بيونجيانج، وايقافها تجاربها لتطوير اسلحتها الباليستية.