محمد الأتربي: 590 مليون جنيه مبيعات بنك مصر من شهادة أمان

كتبت- منال المصري:

قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن حصيلة البنك من بيع شهادة أمان المصريين بلغت 590 مليون جنيه، منذ بداية طرحها في مطلع مارس الماضي وحتى أمس الإثنين.

وأوضح أن هذه الحصيلة تشمل الشهادات التي أصدرها البنك بالفعل، والأخرى التي يجري استكمال البيانات لإصدارها.

وبدأت 4 بنوك وهي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري، طرح شهادة أمان المصريين، في 4 مارس الماضي، بالتعاون مع شركة مصر للتأمين "حياة"، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير تغطية تأمينية على العمالة المؤقتة وغير المنتظمة.

وتتوفر الشهادة بفئات تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه.

وتتيح الشهادة للعميل الاختيار بين الحصول على معاش شهري لمدة 5 أو 10 سنوات، أو تعويض نقدي، يستفيد منه ورثته بعد وفاته وتختلف قيمة المعاشات والتعويضات في حالة الوفاة الطبيعية عن حالة الوفاة نتيجة حادث.