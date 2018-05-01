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    بي بي تتوقع تراجع أسعار النفط في النصف الثاني من 2018

    02:47 م الثلاثاء 01 مايو 2018
    بي بي تتوقع تراجع أسعار النفط في النصف الثاني من 2018

    القاهرة – وكالات:

    قال بريان جيلفاري المدير المالي في شركة بي.بي البريطانية، إن الشركة تتوقع أن تهبط أسعار النفط في النصف الثاني من العام الجاري مع نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي بما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا، بحسب وكالة رويترز.

    وقال جيلفاري للوكالة بالهاتف "مازلنا نخطط لما بين 50 و60 دولارا للبرميل".

    وتابع "ما نراه الآن هو طلب قوي والتزام من أوبك وعوامل جيوسياسية".

    ومازالت شركة إنتاج النفط الغاز التي مقرها لندن تتوقع أن يكون متوسط سعر البرميل بين 50 و60 دولارا في العام الحالي رغم بلوغ برنت نحو 75 دولارا وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2014، بحسب الوكالة.

    وأضاف المدير المالي بالشركة "سيبدأ في الهبوط عندما نرى زيادة في الإنتاج من البر الرئيسي الأمريكي. سنرى إنتاجا (إضافيا) من هناك لا يقل عن مليون إلى 1.5 مليون برميل يوميا“.

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