163 مليون جنيه حصيلة البنك الزراعي المصري من بيع شهادة "أمان"

كتبت- منال المصري:

قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن حصيلة بيع شهادة أمان، بلغت 163 مليون جنيه، منذ إطلاقها في مطلع مارس الماضي، وحتى أمس الإثنين.

وأضاف القصير، في تصريحات لمصراوي، أن البنك باع 139 ألف شهادة، حتى أمس الإثنين، "ليصبح البنك الزراعي هو الأول في عدد الشهادات التي تم إصدارها فعليا حتى الآن".

وبدأت 4 بنوك وهي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري، طرح شهادة أمان المصريين، في 4 مارس الماضي، بالتعاون مع شركة مصر للتأمين "حياة"، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير تغطية تأمينية على العمالة المؤقتة وغير المنتظمة.

وتتوفر الشهادة بفئات تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه.

وتتيح الشهادة للعميل الاختيار بين الحصول على معاش شهري لمدة 5 أو 10 سنوات، أو تعويض نقدي، يستفيد منه ورثته بعد وفاته وتختلف قيمة المعاشات والتعويضات في حالة الوفاة الطبيعية عن حالة الوفاة نتيجة حادث.