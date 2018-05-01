3 جنيهات للبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بسوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس الإثنين.

واستقر سعر كيلو الطماطم بين 2.1 و4.2 جنيه، كما تراوح سعر كيلو البطاطس بين 1.5 و3 جنيهات، وكيلو البصل بين 1.5 و2.5 جنيه.

واستقرت أسعار الجوافة بين 5 و7 جنيهات، والفراولة بين 6 و 8 جنيهات، والكانتلوب بين 2 و4.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.1 و4.2 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و3 جنيهات.

البصل بين 1.5 و2.5 جنيه.

الكوسة بين 2.5 و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 3 و5.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و4 جنيهات.

البامية بين 12 و20 جنيها.

البسلة بين 5 و7 جنيهات.

السبانخ 2.5 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 7.5 و8.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

الفراولة بين 6 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 2 و4.5 جنيه.

الموز البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.